29 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig: Brighton 0-1 Crystal Palace | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Crystal Palace tek golle güldü
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.02.2020

'in 28. haftasında milli futbolcu 'un formasını giydiği , deplasmanda Brighton'ı 'in golüyle 1-0 mağlup ederek bu sezonki 9. galibiyetini aldı.

'in 28. haftasında Brighton ile , Falmer Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu 'un yedek kulübesinde başladığı ve 87. dakikada oyuna dahil olduğu mücadelede konuk ekip, rakibini 70. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla puanını 36'ya yükselten Crystal Palace, 12. sıraya yükseldi. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Brighton ise 15. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Crystal Palace, 7 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de Watford'u konuk edecek. Brighton ise aynı gün ve aynı saatte deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak.

İşte Brighton - Crystal Palace maçının özeti:


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