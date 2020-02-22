22 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Werder Bremen 0-2 Dortmund l MAÇ SONUCU

Haaland attı Dortmund kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Bundesliga'da , deplasmanda 'i Zagadou ve Haaland'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

'nın 23. haftasında Dortmund deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Weser Stadı'nda oynanan mücadeleyi Dortmund 2-0'lık skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren goller, 52. dakikada Zagadou ile 66. dakikada Haaland'dan geldi. Dortmund'da 8 maçta 12 gol atan altın çocuk Haaland, bu sezon 30 maçta 40. golünün altına imzasını attı.

Werder Bremen'de , ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken, ise süre alamadı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Dortmund 45 puana yükselirken, 5 maçtır sahadan yenilgiyle ayrılan Werder Bremen ise 17 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 24. haftasında Dortmund evinde Freiburg ile karşılaşacakken, Werder Bremen ise evinde Frankfurt'u konuk edecek.

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