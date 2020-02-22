Werder Bremen 0-2 Dortmund l MAÇ SONUCU

Bundesliga'da Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i Zagadou ve Haaland'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Dortmund deplasmanda Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. Weser Stadı'nda oynanan mücadeleyi Dortmund 2-0'lık skorla kazandı.



Dortmund'a galibiyeti getiren goller, 52. dakikada Zagadou ile 66. dakikada Haaland'dan geldi. Dortmund'da 8 maçta 12 gol atan altın çocuk Haaland, bu sezon 30 maçta 40. golünün altına imzasını attı.



Werder Bremen'de Ömer Toprak, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken, Nuri Şahin ise süre alamadı.



Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Dortmund 45 puana yükselirken, 5 maçtır sahadan yenilgiyle ayrılan Werder Bremen ise 17 puanda kaldı.



Bundesliga'nın 24. haftasında Dortmund evinde Freiburg ile karşılaşacakken, Werder Bremen ise evinde Frankfurt'u konuk edecek.

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