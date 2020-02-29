29 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund 1-0 Freiburg | ÖZET İZLEYİN

B. Dortmund tek attı 3 aldı | ÖZET İZLEYİN
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 Giriş Tarihi: 29.02.2020

24. hafta maçında sahasında Freiburg'u konuk etti. Sarı siyahlı ekip mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. İşte maçın özeti...

Bundesliga 24. hafta maçında , 'ta Freiburg'u ağırladı.

Sarı siyahlı ekibin golünü 15. dakikada Sancho kaydetti.

Bu sonucun ardından, Bundesliga'nın 3. sırasında yer alan Borussia Dortmund puanını 48'e yükseltirken, 9. sıradaki Freiburg 33 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Mainz 2 maç aradan sonra galip Mainz 2 maç aradan sonra galip
Bayern Münih deplasmanda farka koştu Bayern Münih deplasmanda farka koştu
M'gladbach 3 puanı 3 golle aldı M'gladbach 3 puanı 3 golle aldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör