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Borussia Dortmund 1-0 Freiburg | ÖZET İZLEYİN
Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 Giriş Tarihi: 29.02.2020
Almanya Bundesliga 24. hafta maçında Borussia Dortmund sahasında Freiburg'u konuk etti. Sarı siyahlı ekip mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. İşte maçın özeti...
Bundesliga 24. hafta maçında Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Freiburg'u ağırladı.
Sarı siyahlı ekibin golünü 15. dakikada Sancho kaydetti.
Bu sonucun ardından, Bundesliga'nın 3. sırasında yer alan Borussia Dortmund puanını 48'e yükseltirken, 9. sıradaki Freiburg 33 puanda kaldı.
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