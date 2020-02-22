22 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Efsane yine ayrılıyor

Efsane yine ayrılıyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.02.2020

futbolunun en büyük yıldızlarından , teknik direktörlük kariyerinde bir türlü dikiş tutturamadı.

futbolunun en büyük yıldızlarından , teknik direktörlük kariyerinde bir türlü dikiş tutturamadı. Arjantinli hocanın, Gimnasia'dan da ayrılacağı iddia edildi. Maradona daha önce Mandiyu, Racing, Arjantin, Al-Wasl, Fujairah ve Sinaolo'yu çalıştırmıştı.
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