22 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Guardiola kararını verdi

Guardiola kararını verdi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Manchester City Guardiola, Avrupa'dan men cezası geldikten sonra ilk net açıklamasını yaptı.

Manchester City Guardiola, Avrupa'dan men cezası geldikten sonra ilk net açıklamasını yaptı. Takımda kalacağını belirten İspanyol menajer, "Neden ayrılayım ki? Manchester City'yi seviyorum. Önümüzdeki 3 ay futbola odaklanacağız. Burada kalıyorum" dedi.
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