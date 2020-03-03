Almanya DFB Kupası: Schalke 04 0-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Almanya DFB Kupası çeyrek final maçında Bayern Münih, deplasmanda Schalke 04'ü 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Münih ekibine galibiyeti getiren tek golü Joshua Kimmich kaydetti.

Almanya DFB Kupası çeyrek final karşılaşmasında Schalke 04 ve Bayern Münih, Veltins-Arena'da karşı karşıya geldi. Bundesliga'da en yakın takipçisi RB Leipzig'in 3 puan önünde liderliğini sürdüren Münih ekibi, rakibini 40. dakikada Joshua Kimmich'in attığı golle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, geçtiğimiz hafta Bundesliga'da oynanan Köln maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer almazken, mücadeleye yedek kulübesinde başlayan bir diğer milli futbolcu Ahmed Kutucu ise mücadeleye 83. dakikada dahil oldu.

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