Almanya DFB Kupası: Schalke 04 0-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU
Almanya DFB Kupası çeyrek final maçında Bayern Münih, deplasmanda Schalke 04'ü 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Münih ekibine galibiyeti getiren tek golü Joshua Kimmich kaydetti.
Almanya DFB Kupası çeyrek final karşılaşmasında Schalke 04 ve Bayern Münih, Veltins-Arena'da karşı karşıya geldi. Bundesliga'da en yakın takipçisi RB Leipzig'in 3 puan önünde liderliğini sürdüren Münih ekibi, rakibini 40. dakikada Joshua Kimmich'in attığı golle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.
Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, geçtiğimiz hafta Bundesliga'da oynanan Köln maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer almazken, mücadeleye yedek kulübesinde başlayan bir diğer milli futbolcu Ahmed Kutucu ise mücadeleye 83. dakikada dahil oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...