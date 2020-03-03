04 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya DFB Kupası: Schalke 04 0-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Bayern Schalke'yi tek golle eledi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.03.2020

DFB Kupası maçında , deplasmanda 04'ü 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Münih ekibine galibiyeti getiren tek golü kaydetti.

DFB Kupası karşılaşmasında 04 ve , Veltins-Arena'da karşı karşıya geldi. Bundesliga'da en yakın takipçisi RB Leipzig'in 3 puan önünde liderliğini sürdüren Münih ekibi, rakibini 40. dakikada 'in attığı golle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, geçtiğimiz hafta Bundesliga'da oynanan Köln maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer almazken, mücadeleye yedek kulübesinde başlayan bir diğer milli futbolcu Ahmed Kutucu ise mücadeleye 83. dakikada dahil oldu.

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