24 Şubat 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United 1-1 Brighton & Hove Albion | MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE

Sheffield ile Brighton yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.02.2020

İngiltere 'in 27. haftasında evinde & 'u konuk etti. Karşılaşma iki tarafın da birer golüyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

'in 27. haftasında sahasında & 'u ağırladı. Ev sahibi ekip 26. dakikada Enda Stevens ile öne geçti. Golden hemen sonra tepki veren konuk takım ise 30. dakikada Neal Maupay ile skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Sheffield 40 puana yükselirken, Brighton ise 28 puana yükseldi.

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