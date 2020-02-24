24 Şubat 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Sheffield United 1-1 Brighton & Hove Albion | MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE
Giriş Tarihi: 24.02.2020
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Sheffield United evinde Brighton & Hove Albion'u konuk etti. Karşılaşma iki tarafın da birer golüyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Premier Lig'in 27. haftasında Sheffield United sahasında Brighton & Hove Albion'u ağırladı. Ev sahibi ekip 26. dakikada Enda Stevens ile öne geçti. Golden hemen sonra tepki veren konuk takım ise 30. dakikada Neal Maupay ile skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Sheffield 40 puana yükselirken, Brighton ise 28 puana yükseldi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...