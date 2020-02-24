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Burnley 3-0 Bournemouth | MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE
Giriş Tarihi: 24.02.2020
Premier Lig'in 27. haftasında Burnley sahasında Bournemouth'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadelede ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Premier Lig'in 27. haftasında Burnley evinde Bournemouth'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı sessiz geçerken, ikinci yarı açılan ev sahibi, karşılaşmadan 3-0 gol galip ayrıldı. Burnley'de golleri 53. dakikada Matej Vydra, 61'de penaltıdan Jay Rodriguez ve 87. dakikada Dwight McNeil'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Burnley puanını 37'ye çıkarırken, Bournemouth ise 26 puanda kaldı.
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