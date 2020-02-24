24 Şubat 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley 3-0 Bournemouth | MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE

Burnley evinde rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.02.2020

'in 27. haftasında sahasında 'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadelede ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

'in 27. haftasında evinde 'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı sessiz geçerken, ikinci yarı açılan ev sahibi, karşılaşmadan 3-0 gol galip ayrıldı. Burnley'de golleri 53. dakikada Matej Vydra, 61'de penaltıdan Jay Rodriguez ve 87. dakikada Dwight McNeil'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Burnley puanını 37'ye çıkarırken, Bournemouth ise 26 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Sheffield ile Brighton yenişemedi! Sheffield ile Brighton yenişemedi!
Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı
7 gollü düelloda kazanan PSG! 7 gollü düelloda kazanan PSG!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör