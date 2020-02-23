23 Şubat 2020, Pazar
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Cengiz Ünder golünü attı!
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020
Roma'nın Türk yıldızı Cengiz Ünder, takımının Lecce ile oynadığı maçta ağları sarstı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın 13. dakikasında Henrikh Mkhitaryan'ın pasını iyi değerlendiren Cengiz tek vuruşta kaleciyi mağlup etti ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
İtalya Serie A'nın 25. haftasında Roma ile Lecce, Stadio Olimpico'da karşı karşıya geldi. 39 puanlı Roma ile 25 puanlı Lecce'nin mücadelesine ev sahibi ekip hızlı başladı.
Sahaya Roma formasıyla ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, maçın 13. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı.
Cengiz Ünder böylece bu sezon üçüncü golünü kaydetmiş oldu.
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