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Bayer Leverkusen 2-0 Augsburg | ÖZET İZLE
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020
Almanya Bundesliga'da zirve mücadelesi veren Bayer Leverkusen, 23. haftada konuk ettiği Augsburg'u 2-0 mağlup edip son 7 maçta 6'ncı galibiyetini aldı. Puanını 43'e çıkaran Leverkusen 5. sıraya yükseldi.
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Bayer Leverkusen, evinde Augsburg'u konuk etti.
Ev sahibi ekip rakibini 25'te Moussa Diaby ve 59'da Nadiem Amiri'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
Ligde son 7 haftada 6'ncı galibiyetini elde eden Leverkusen puanını 43'e yükseltip 5'inci sıraya tırmandı.
Son 7 maçta 5. kez mağlup olan Augsburg ise 23. haftayı 27 puanla kapattı.
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