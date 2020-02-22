22 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli ikinci yarıda açıldı | Brescia 1-2 Napoli (MAÇ SONUCU)

Napoli ikinci yarıda açıldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.02.2020

'nde 25. haftanın açılış maçında , deplasmanda 'yı 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri penaltıdan Insigne ve kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 'dan geldi.

Serie A'nın 25. haftasında ile , Mario Rigamonti Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sezon başında 'den transfer olan Eljif Elmas'ın ilk 11'de başladığı ve 76 dakika sahada kaldığı mücadelede konuk ekip, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak üst üste ikinci galibiyetini aldı. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada penaltıdan Lorenzo Insigne ve 54. dakikada Fabian Ruiz kaydederken, Brescia'nın tek golü 26. dakikada Jhon 'dan geldi.

Napoli, bu sonuçla puanınını 36'ya çıkararak maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi ve ilk 5 iddiasını sürdürdü. Bu sezonki 17. yenilgisini alan Brescia ise 16 puanla 19. sırada kaldı.

'nin 26. haftasında Napoli, 29 Şubat Cumartesi günü TSİ 22.45'te sahasında Torino'yu ağırlayacak. Brescia ise 1 Mart Pazar günü TSİ 17.00'de Sassuolo deplasmanına konuk olacak

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