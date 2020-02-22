Napoli ikinci yarıda açıldı | Brescia 1-2 Napoli (MAÇ SONUCU)

İtalya Ligi'nde 25. haftanın açılış maçında Napoli, deplasmanda Brescia'yı 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri penaltıdan Insigne ve Pena kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise Chancellor'dan geldi.

Serie A'nın 25. haftasında Brescia ile Napoli, Mario Rigamonti Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan Eljif Elmas'ın ilk 11'de başladığı ve 76 dakika sahada kaldığı mücadelede konuk ekip, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak üst üste ikinci galibiyetini aldı. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada penaltıdan Lorenzo Insigne ve 54. dakikada Fabian Ruiz Pena kaydederken, Brescia'nın tek golü 26. dakikada Jhon Chancellor'dan geldi.

Napoli, bu sonuçla puanınını 36'ya çıkararak maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi ve ilk 5 iddiasını sürdürdü. Bu sezonki 17. yenilgisini alan Brescia ise 16 puanla 19. sırada kaldı.

İtalya Ligi'nin 26. haftasında Napoli, 29 Şubat Cumartesi günü TSİ 22.45'te sahasında Torino'yu ağırlayacak. Brescia ise 1 Mart Pazar günü TSİ 17.00'de Sassuolo deplasmanına konuk olacak

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