En iyisi Haaland

Dortmund'un parlayan yıldızı Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

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Dortmund'un parlayan yıldızı Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu seçildi. PSG ağlarına 2 gol bırakan 19 yaşındaki star bu ödüle layık görüldü. Haaland, Devler Ligi'nde 10 gole en genç ulaşan 2'inci isim olmuştu. İlk sırada Mbappe yer alıyor.