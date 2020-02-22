22 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

En iyisi Haaland

En iyisi Haaland
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Dortmund'un parlayan yıldızı Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

Dortmund'un parlayan yıldızı Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu seçildi. PSG ağlarına 2 gol bırakan 19 yaşındaki star bu ödüle layık görüldü. Haaland, Devler Ligi'nde 10 gole en genç ulaşan 2'inci isim olmuştu. İlk sırada Mbappe yer alıyor.
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