15 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU | Borussia Dortmund 4-0 Eintracht Frankfurt l ÖZET İZLE

Dortmund evinde farklı kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020

, 'nın 22'inci haftasında 'u konuk etti. Ligde zirve mücadelesi veren Dortmund, rakibini 4-0'lık farklı bir skorla mağlup ederek puanını 42'ye yükseltti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde () , sahasında 'u 4-0 yendi. Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 22. haftanın açılış maçında Stadı'nda Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 33. dakikada Lukasz Piszczek'in golüyle 1-0 önde tamamlandı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 50. dakikada Jadon Sancho, 54. dakikada Erling Haaland ve 74. dakikada Raphael Guerreiro ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Borussia Dortmund puanını 42'ye çıkardı. Eintracht Frankfurt ise 28 puanda kaldı.

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