MAÇ SONUCU | Borussia Dortmund 4-0 Eintracht Frankfurt l ÖZET İZLE

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 22'inci haftasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Ligde zirve mücadelesi veren Dortmund, rakibini 4-0'lık farklı bir skorla mağlup ederek puanını 42'ye yükseltti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0 yendi. Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 22. haftanın açılış maçında Signal Iduna Park Stadı'nda Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 33. dakikada Lukasz Piszczek'in golüyle 1-0 önde tamamlandı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 50. dakikada Jadon Sancho, 54. dakikada Erling Haaland ve 74. dakikada Raphael Guerreiro ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Borussia Dortmund puanını 42'ye çıkardı. Eintracht Frankfurt ise 28 puanda kaldı.