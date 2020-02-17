17 Şubat 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Paderborn 1-2 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Hertha Berlin deplasmanda galip!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 Giriş Tarihi: 17.02.2020

'nın 22. haftasında evinde 'i ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip Hertha Berlin 2-1 kazandı.

'nın 22. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 10. dakikasında konuk ekip Dedryck Boyata'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 51. dakikada Dennis Srbeny ile eşitliği sağladı. Hertha Berlin'de 67. dakikada Matheus Cunha skoru 2-1'e getirdi ve maç böyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Hertha Berlin 26 puana çıkarken, Paderborn 16 puanda kaldı.

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