Paderborn 1-2 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Paderborn evinde Hertha Berlin'i ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip Hertha Berlin 2-1 kazandı.

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Paderborn sahasında Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 10. dakikasında konuk ekip Dedryck Boyata'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 51. dakikada Dennis Srbeny ile eşitliği sağladı. Hertha Berlin'de 67. dakikada Matheus Cunha skoru 2-1'e getirdi ve maç böyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Hertha Berlin 26 puana çıkarken, Paderborn 16 puanda kaldı.