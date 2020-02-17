Hoffenheim 2-3 Wolfsburg | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Hoffenheim sahasında Wolfsburg'u ağırladı. Mücadeleyi Wolfsburg 3-2 kazanırken karşılaşmanın 3 golü penaltıdan geldi.

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Hoffenheim evinde Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 18. dakikasında konuk ekip Wout Weghorst'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 45. dakikada Christoph Baumgartner ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

52. dakikada konuk ekipte Wout Weghorst tekrar sahneye çıktı ve eşitliği bozdu. 60. dakikada ise Andrej Kramaric durumu 2-2'ye getiren golü attı. 71. dakikada Wout Weghorst son olarak tekrar sahneye çıktı ve takımında hat-trick yapan isim oldu.

Karşılaşmanın geri kalan süresinde gol sesi çıkmadı ve konuk ekip Wolfsburg mücadeleyi 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Hoffenheim 33 puanda kalırken, Wolfsburg puanını 31'e çıkardı.

Bundesliga'nın 23. haftasında Hoffenheim 22 Şubat Cumartesi günü Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak. Wolfsburg ise 23 Şubat Pazar günü sahasında Mainz 05'i ağırlayacak.