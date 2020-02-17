17 Şubat 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil 301 gün sonra golle tanıştı! İşte Premier Lig'de haftanın özetleri

Mesut Özil 301 gün sonra golle tanıştı! İşte Premier Lig'de haftanın özetleri
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.02.2020

İngiltere 'de 26. hafta oynanan 8 maçla devam etti. Lider Liverpool, deplasmanda karşılaştığı 'yi 1-0 mağlup ederek üst üste 17. galibiyetini aldı. 'in forma giydiği , Emirates Stadı'nda konuk ettiği 'ı 4-0 mağlup ederek, Mesut da takımının üçüncü golünü atarak tam 301 gün sonra golle tanıştı. Tottenham deplasmanda 'yı Heung Min-Son'un 90+4'te attığı golle 3-2 yenerek beşinci sıraya yükseldi. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ise Wolverhampton ile 0-0 berabere kalarak üst üste ikinci beraberliğini aldı. İşte Premier Ligin 26. haftasında oynanan maçların özetleri...

İngiltere 'in 26. haftasında 8 maç oynandı. Hafta, Chelsea - ve - maçlarıyla sona erecek. İşte Premier Lig'de oynanan 8 maçın özeti:

ARSENAL - NEWCASTLE UNITED MAÇ ÖZETİ

ASTON VILLA - LIVERPOOL MAÇ ÖZETİ

NORWICH CITY - LIVERPOOL MAÇ ÖZETİ

WOLVERHAMPTON - LEICESTER CITY MAÇ ÖZETİ

SOUTHAMPTON - BURNLEY MAÇ ÖZETİ

SHEFFIELD UNITED - BOURNEMOUTH MAÇ ÖZETİ

EVERTON - CRYSTAL PALACE MAÇ ÖZETİ

BRIGHTON - WATFORD MAÇ ÖZETİ

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