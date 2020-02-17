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Mesut Özil 301 gün sonra golle tanıştı! İşte Premier Lig'de haftanın özetleri
Giriş Tarihi: 17.02.2020
İngiltere Premier Lig'de 26. hafta oynanan 8 maçla devam etti. Lider Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Norwich City'yi 1-0 mağlup ederek üst üste 17. galibiyetini aldı. Mesut Özil'in forma giydiği Arsenal, Emirates Stadı'nda konuk ettiği Newcastle United'ı 4-0 mağlup ederek, Mesut da takımının üçüncü golünü atarak tam 301 gün sonra golle tanıştı. Tottenham deplasmanda Aston Villa'yı Heung Min-Son'un 90+4'te attığı golle 3-2 yenerek beşinci sıraya yükseldi. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ise Wolverhampton ile 0-0 berabere kalarak üst üste ikinci beraberliğini aldı. İşte Premier Ligin 26. haftasında oynanan maçların özetleri...
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında 8 maç oynandı. Hafta, Chelsea - Manchester United ve Manchester City - West Ham United maçlarıyla sona erecek. İşte Premier Lig'de oynanan 8 maçın özeti:
ARSENAL - NEWCASTLE UNITED MAÇ ÖZETİ
ASTON VILLA - LIVERPOOL MAÇ ÖZETİ
NORWICH CITY - LIVERPOOL MAÇ ÖZETİ
WOLVERHAMPTON - LEICESTER CITY MAÇ ÖZETİ
SOUTHAMPTON - BURNLEY MAÇ ÖZETİ
SHEFFIELD UNITED - BOURNEMOUTH MAÇ ÖZETİ
EVERTON - CRYSTAL PALACE MAÇ ÖZETİ
BRIGHTON - WATFORD MAÇ ÖZETİ
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