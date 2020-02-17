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MAÇ SONUCU l Chelsea 0-2 Manchester United l ÖZET İZLE
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 Giriş Tarihi: 17.02.2020
İngiltere Premier Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Manchester United'ı konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazanmayı başardı.
Premier Lig'de 25. hafta maçında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikada Anthony Martial ile öne geçen Manchester United, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 66'yı gösterdiğinde sahneye Harry Maguire çıktı ve farkı 2'ye yükseltti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Chelsea'nin iki golünün VAR incelemesi sonucunda iptal olduğu maçı Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.
Bu sonuçla birlikte Manchester United'ın puanı 38 oldu. Chelsea ise 41 puanda kaldı.
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