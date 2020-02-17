18 Şubat 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU l Chelsea 0-2 Manchester United l ÖZET İZLE

United deplasmanda Chelsea'yi devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 Giriş Tarihi: 17.02.2020

İngiltere Premier Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde , sahasında 'ı konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazanmayı başardı.

Premier Lig'de 25. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikada Anthony Martial ile öne geçen Manchester United, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 66'yı gösterdiğinde sahneye Harry Maguire çıktı ve farkı 2'ye yükseltti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Chelsea'nin iki golünün VAR incelemesi sonucunda iptal olduğu maçı Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United'ın puanı 38 oldu. Chelsea ise 41 puanda kaldı.

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