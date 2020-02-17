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MAÇ SONUCU l Milan 1-0 Torino | ÖZET İZLE
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 Giriş Tarihi: 17.02.2020
İtalya Serie A'da zirve yarışından erken kopan Milan, 24. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Torino'yu Ante Rebic'in golüyle 1-0 mağlup etti. Puanını 35'e çıkararak 8'inci sıraya tırmanan Milano ekibi ligde 2 maç sonra kazanıp Avrupa Ligi iddiasını sürdürdü.
İtalya Serie A'da 24. haftanın kapanış maçında Milan ile Torino karşı karşıya geldi. Milano ekibi 25. dakikada Ante Rebic'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Mailan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giymedi. Ligde 2 maç sonra kazanan kırmızı-siyahlılar puanını 35'e çıkararak 8'inci sıraya yükseldi.
Torino ise üst üste 5. lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
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