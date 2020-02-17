17 Şubat 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Augsburg 1-1 Freiburg | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Augsburg ile Freiburg puanları paylaştı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 Giriş Tarihi: 17.02.2020

'nın 22. haftasında sahasında 'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle biterken ev sahibinin golünü , konuk ekibin golünü ise attı.

'nın 22. haftasında evinde 'u ağırladı. Ev sahibi ekip 38. dakikada 'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.

İkinci yarıda daha baskılı oynayan konuk ekip 51. dakikada 'in golüyle eşitliği sağladı ve durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın geri kalan süresinde gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla beraber Augsburg 27 puana yükselirken, Freiburg ise 33 puana yükseldi.

Bundesliga'nın 23. haftasında Augsburg, 23 Şubat Pazar günü saat 17.30'da 'e konuk olacak. Freiburg da 22 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da sahasında ile karşılaşacak.

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