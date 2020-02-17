17 Şubat 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu kadroya dahil edilmedi!

Hakan Çalhanoğlu kadroya dahil edilmedi!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.02.2020

İtalya Serie A ekiplerinden 'da forma giyen milli futbolcumuz , yaşadığı sakatlık nedeniyle Torino ile oynanacak mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.

Serie A'nın 24. haftasında sahasında Torino'yu konuk edecek 'da şoku yaşanıyor...

26 yaşındaki milli futbolcu, sağ iliosoas kasından yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroya alınmadı.

İtalyan basınından Calciomercato'ya göre; Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık derecesi yapılacak detaylı tetkiklerden sonra belli olacak.

Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi!

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