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Hakan Çalhanoğlu kadroya dahil edilmedi!
Giriş Tarihi: 17.02.2020
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Torino ile oynanacak mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.
Serie A'nın 24. haftasında sahasında Torino'yu konuk edecek Milan'da Hakan Çalhanoğlu şoku yaşanıyor...
26 yaşındaki milli futbolcu, sağ iliosoas kasından yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroya alınmadı.
İtalyan basınından Calciomercato'ya göre; Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık derecesi yapılacak detaylı tetkiklerden sonra belli olacak.
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