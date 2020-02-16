Schalke 04 beraberliğe abone

Almanya Ligi'nin 22. haftasında milli futbolcular Ahmed Kutucu ve Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04, deplasmanda Mainz 05 ile 0-0 berabere kaldı. Üst üste 3. maçından da beraberlikle ayrılan Schalke 04'ün galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Bundesliga'nın 22. haftasında Mainz 05 ile Schalke 04, Coface Arena'da kozlarını paylaştı. Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke, rakibiyle golsüz berabere kalarak üst üste 3. maçında da beraberlikle ayrıldı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kabak 63. dakikada, Kutucu ise 75. dakikada oyuna dahil olsa da skor değişmedi.

Mainz 05, bu sonuçla puanını 22'ye çıkararak 15. sırada kaldı. Puanını 36'ya yükselten Schalke 04 ise 6. sıradaki yerini korudu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin 23. haftasında Mainz 05, 23 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Wolfsburg deplasmanına konuk olacak. Schalke 04 ise 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da zirve mücadelesi veren RB Leipzig'i ağırlayacak.

İşte Mainz 05 - Schalke 04 maçının özeti: