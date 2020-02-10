10 Şubat 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo vites arttırdı

Cristiano Ronaldo vites arttırdı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Juventus'un Portekizli yıldızı , bu yıl Ballon d'Or'ur ezeli rakibi 'ye kaptırdıktan sonra çıkışa geçti.

Juventus'un Portekizli yıldızı , bu yıl Ballon d'Or'ur ezeli rakibi 'ye kaptırdıktan sonra çıkışa geçti. CR7, 3 Aralık'tan sonra çıktığı 9 maçta 14 kez ağları sarstı. Aynı süreçte 10 karşılaşmaya çıkan Messi ise 8 golle Ronaldo'nun gerisinde kaldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Talisca Çin'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı Talisca Çin'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı
PSG 3 puanı 4 golle aldı PSG 3 puanı 4 golle aldı
Milano derbisini Inter kazandı Milano derbisini Inter kazandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör