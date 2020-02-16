16 Şubat 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa 2-3 Tottenham | MAÇ ÖZETİ İZLE

Tottenham 90+4'te güldü | ÖZET İZLE
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 Giriş Tarihi: 16.02.2020

İngiltere 'in 26. haftasında Tottenham ile kozlarını paylaştı. ekibi, deplasmanda karşılaştığı rakibini 90+4. dakikada Son Heung-Min'in attığı golle 3-2 mağlup etti.

'in 26. haftasında ile Tottenham, Villa Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede konuk ekip, 27. dakikada Toby Alderwireld ve 45+2. ile 90+4. dakikalarda Son Heung-Min'in attığı gollerle 3-2 mağlup ederek ilk 5 için iddiasını sürdürdü. Ev sahibi ekibin golleri ise 9. dakikada Toby Alderweireld (k.k.) ve 53. dakikada Björn Engels kaydetti.

Tottenham'da 2 gol kaydederek galibiyette önemli bir rol oynayan Son Heung-Min, 44. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

ekibi, bu galibiyetle puanını 40'a yükselterek 5. sıraya yükseldi. Aston Villa ise 25 puanla 17. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Tottenham, 22 Şubat Cumartesi saat 15.30'da deplasmanda ile karşılaşacak. Aston Villa ise aynı gün saat 18.00'de Southampton'a konuk olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
FC Köln-Bayern Münih karşılaşmasına dair tüm bilgiler! FC Köln-Bayern Münih karşılaşmasına dair tüm bilgiler!
Liverpool'dan üst üste 17. galibiyet Liverpool'dan üst üste 17. galibiyet
M'Gladbach deplasmanda farka koştu M'Gladbach deplasmanda farka koştu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör