Aston Villa 2-3 Tottenham | MAÇ ÖZETİ İZLE

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Tottenham ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Londra ekibi, deplasmanda karşılaştığı rakibini 90+4. dakikada Son Heung-Min'in attığı golle 3-2 mağlup etti.

Premier Lig'in 26. haftasında Aston Villa ile Tottenham, Villa Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede konuk ekip, 27. dakikada Toby Alderwireld ve 45+2. ile 90+4. dakikalarda Son Heung-Min'in attığı gollerle 3-2 mağlup ederek ilk 5 için iddiasını sürdürdü. Ev sahibi ekibin golleri ise 9. dakikada Toby Alderweireld (k.k.) ve 53. dakikada Björn Engels kaydetti.

Tottenham'da 2 gol kaydederek galibiyette önemli bir rol oynayan Son Heung-Min, 44. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

Londra ekibi, bu galibiyetle puanını 40'a yükselterek 5. sıraya yükseldi. Aston Villa ise 25 puanla 17. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Tottenham, 22 Şubat Cumartesi saat 15.30'da deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Aston Villa ise aynı gün saat 18.00'de Southampton'a konuk olacak.