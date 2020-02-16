Mesut Özil attı Arsenal farka koştu | MAÇ SONUCU: Arsenal 4-0 Newcastle United | MAÇ ÖZETİ İZLE

İngiltere Birinci Futbol Ligi'nin 26. haftasında Arsenal ile Newcastle United, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mesut Özil'in ilk 11'de başladığı ve 1 gol kaydettiği mücadelede Londra ekibi rakibini 4-0 yenerek 4 maç aranın ardından galip geldi.

Arsenal bu sonuçla puanını 34'e yükselterek 10. sıraya yükseldi. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Newcastle United ise 31 puanla 13. sırada kaldı.

Londra ekibi, Premier Lig'in 27. haftasında 23 Şubat Pazar günü saat 19.30'da sahasında Everton'ı ağırlayacak. Newcastle United ise 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de Crystal Palace deplasmanına konuk olacak.

İşte Arsenal - Newcastle United maçının özeti: