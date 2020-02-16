16 Şubat 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil attı Arsenal farka koştu | MAÇ SONUCU: Arsenal 4-0 Newcastle United | MAÇ ÖZETİ İZLE

Mesut Özil attı Arsenal farka koştu
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 Giriş Tarihi: 16.02.2020

'in 26. haftasında sahasında 'ı 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Aubameyang, 57. dakikada , 90. dakikada ve 90+5. dakikada Lacazette kaydetti.

Birinci Futbol Ligi'nin 26. haftasında ile , Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 'in ilk 11'de başladığı ve 1 gol kaydettiği mücadelede ekibi rakibini 4-0 yenerek 4 maç aranın ardından galip geldi.

Arsenal bu sonuçla puanını 34'e yükselterek 10. sıraya yükseldi. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Newcastle United ise 31 puanla 13. sırada kaldı.

Londra ekibi, 'in 27. haftasında 23 Şubat Pazar günü saat 19.30'da sahasında Everton'ı ağırlayacak. Newcastle United ise 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de deplasmanına konuk olacak.

İşte Arsenal - Newcastle United maçının özeti:

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