Norwich City 0-1 Liverpool | MAÇ SONUCU (ÖZET İZLE)
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool deplasmanda Norwich City'yi 1-0 mağlup ederek üst üste 17. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.
Premier Lig'in 26. haftasında Norwich City ile Liverpool, Carrow Road Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ligee namağlup zirvede bulunan konuk ekip, rakibini 78. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 76'ya yükselterek şampiyonluk yolundaki yürüyüşünü sürdürdü. Son sırada bulunan Norwich City ise 18 puanda kaldı.
MANE'DEN 100. GOL
Norwich City karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve 60. dakikada oyuna dahil olan Sadio Mane, 78. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu gol ayrıca Senegalli futbolcunun İngiltere'deki 100. golü oldu.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 24 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'te Anfield Road'da West Ham United'ı ağırlayacak. Norwich City ise 23 Şubat Pazar günü saat 17.00'de deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak.
İşte Norwich City - Liverpool maçının özeti:
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