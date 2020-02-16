16 Şubat 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 2-0 Brescia | MAÇ SONUCU

Ronaldo'suz Juventus evinde galip
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 Giriş Tarihi: 16.02.2020

'nin 24. haftasında sahasında Brescia'yı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Paulo Dybala ve 75. dakikada Juan Cuadrado kaydetti.

Serie A'nın 24. haftasında ile Brescia, Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, yıldız futbolcusu 'dan yoksun çıktığı mücadeleden Dybala ve Cuadrado'nun golleriyle galip ayrılarak 57 puanla liderliğini sürdürdü. Küme düşme hattında yer alan Brescia ise 16 puanla 19. sırada kaldı.

Konuk ekipte Florian Aye, maçın 37. dakikasında çitf sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İtalya Ligi'nin 25. haftasında Juventus, 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de SPAL deplasmanına konuk olacak. Brescia ise 21 Şubat Cuma günü saat 22.45'te 'yi ağırlayacak.

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