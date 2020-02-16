16 Şubat 2020, Pazar
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Köln 1-4 Bayern Münih | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ İZLE
Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 Giriş Tarihi: 16.02.2020
Almanya Ligi'nin 22. haftasında Bayern Münih deplasmanda Kökn'ü 4-1 mağlup etti. Münih' galibiyet getiren golleri 3. dakikada Robert Lewandowski, 5. dakikada Kingsley Coman ve 12 ile 66. dakikalarda Serge Gnabry kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 70. dakikada Mark Uth'tan geldi.
Bundesliga'nın 22. haftasında Köln ile Bayern Münih, Rheinenergiestadion'da karşı karşıya geldi. Münih ekibi, rakibini 4-1'lik skorla geçerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen RB Leipzig'i geçerek 46 puanla yeniden zirveye kuruldu. Bu sezonki 12. mağlubiyetini alan Köln ise 24 puanla 14. sırada kaldı.
Almanya Ligi'nin 23. haftasında Bayern Münih, 21 Şubat Cuma günü saat 22.30'da sahasında Paderborn'u ağırlayack. Köln ise 22 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da deplasmanda Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek.
İşte Köln - Bayern Münih maçının özeti:
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