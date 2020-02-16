16 Şubat 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Köln 1-4 Bayern Münih | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ İZLE

Bayern Münih liderliğini sürdürdü | ÖZET İZLE
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 Giriş Tarihi: 16.02.2020

'nin 22. haftasında deplasmanda Kökn'ü 4-1 mağlup etti. Münih' galibiyet getiren golleri 3. dakikada , 5. dakikada Kingsley Coman ve 12 ile 66. dakikalarda Serge Gnabry kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 70. dakikada Mark Uth'tan geldi.

Bundesliga'nın 22. haftasında ile , Rheinenergiestadion'da karşı karşıya geldi. Münih ekibi, rakibini 4-1'lik skorla geçerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen RB Leipzig'i geçerek 46 puanla yeniden zirveye kuruldu. Bu sezonki 12. mağlubiyetini alan Köln ise 24 puanla 14. sırada kaldı.

'nin 23. haftasında Münih, 21 Şubat Cuma günü saat 22.30'da sahasında Paderborn'u ağırlayack. Köln ise 22 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

İşte Köln - Bayern Münih maçının özeti:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Tottenham 90+4'te güldü | ÖZET İZLE Tottenham 90+4'te güldü | ÖZET İZLE
Liverpool'dan üst üste 17. galibiyet Liverpool'dan üst üste 17. galibiyet
M'Gladbach deplasmanda farka koştu M'Gladbach deplasmanda farka koştu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör