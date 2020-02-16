Inter'e zirve yarışında ağır darbe | Lazio 2-1 Inter (MAÇ SONUCU)

İtalya Ligi'nin 24. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Lazio ile Inter karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrılarak lider Juventus'u takibini sürdürdü.

Serie A'nın 24. haftasında Lazio ile Inter, Stadio Olimpio'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, rakibini 50. dakikada Ciro Immobile (p) ve 69. dakikada Sergej Milinkovic-Savic'i attığı gollerle 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Milano ekibinin tek golü ise 44. dakikada Ashley Young'dan geldi.

Lazio bu sonuçla puanını 56'ye çıkararak ikinci sıraya yükseldi ve lider Juventus'un 1 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Inter ise 54 puanda kalarak 3. sıraya geriledi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 25. haftasında Lazio, 23 Şubat Pazar günü saat 14.30'da deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Inter ise aynı gün saat 22.45'te sahasında Sampdoria'yı ağırlayacak.



