13 Şubat 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Eljif Elmas'lı Napoli Inter'i devirdi

Eljif Elmas'lı Napoli Inter'i devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 Giriş Tarihi: 13.02.2020

yarı final ilk maçında Inter ile , San Siro'da karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden konuk ekip, final için büyük avantaj elde etti. Napoli'ye galibiyeti getiren gol 57. dakikada Pena'dan geldi.

yarı final ilk maçında deplasmanda Inter ile karşı karşıya geldi. Sezon başında 'den Napoli'ye olan 'ın 90 dakika sahada kaldığı mücadelede konuk ekip, 57. dakikada 'in attığı golle maçtan 1-0 galip ayrılarak final kapısını araladı.

INTER'DE MOSES İLK 11'DE

Öte yandan ara transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve Inter'e transfer olan Nijeryalı futbolcu da ilk 11'de başladığı mücadelede 74 dakika sahada kaldı.

RÖVANŞ 5 MART'TA

İki takım, İtalya Kupası yarı final rövanş mücadelesinde 5 Mart Perşembe günü saat 22.45'te San Paolo Stadı'nda bir kez daha kozlarını paylaşacak.

İtalya Kupası yarı finalindeki diğer müsabakada ise Milan ile , 13 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 22.45'te Giuseppe Meazza stadında karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 4 Mart Çarşamba günü saat 22.45'te Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

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