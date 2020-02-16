Eljif Elmas'lı Napoli deplasmanda galip | Cagliari 0-1 Napoli (MAÇ SONUCU)

İtalya Ligi'nin 24. haftasında Napoli, deplasmanda Cagliari'yi 1-0 mağlup ederek son 4 maçında 3. galibiyetini aldı. Konuk ekine galibiyeti getiren golü 65. dakikada Dries Mertens kaydetti.

Serie A'nın 24. haftasında Cagliari ile Napoli, Sardegna Arena'da kozlarını paylaştı. Sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan Eljif Elmas'ın da 90 dakika sahada kaldığı mücadelede konuk ekip rakibini Mertens'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Napoli bu sonuçla puanını 33'e çıkararak 8. sıraya yükseldi ve ilk 5 için iddiasını sürdürdü. Bu sezonki 8. mağlubiyetini alan Cagliari ise 32 puanla 11. sırada kaldı.

İtalya Ligi'nin 25. haftasında Napoli, 21 Şubat Cuma günü saat 22.45'te sahasında Brescia'yı ağırlayacak. Cagliari ise 23 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Verona deplasmanına konuk olacak.