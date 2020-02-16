17 Şubat 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Eljif Elmas'lı Napoli deplasmanda galip | Cagliari 0-1 Napoli (MAÇ SONUCU)

Eljif Elmas'lı Napoli deplasmanda galip
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.02.2020

'nin 24. haftasında , deplasmanda 'yi 1-0 mağlup ederek son 4 maçında 3. galibiyetini aldı. Konuk ekine galibiyeti getiren golü 65. dakikada kaydetti.

Serie A'nın 24. haftasında ile , Sardegna Arena'da kozlarını paylaştı. Sezon başında 'den transfer olan 'ın da 90 dakika sahada kaldığı mücadelede konuk ekip rakibini Mertens'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Napoli bu sonuçla puanını 33'e çıkararak 8. sıraya yükseldi ve ilk 5 için iddiasını sürdürdü. Bu sezonki 8. mağlubiyetini alan Cagliari ise 32 puanla 11. sırada kaldı.

'nin 25. haftasında Napoli, 21 Şubat Cuma günü saat 22.45'te sahasında Brescia'yı ağırlayacak. Cagliari ise 23 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Verona deplasmanına konuk olacak.

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