15 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Valencia ile Atletico Madrid yenişemedi

Valencia ile Atletico Madrid yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.02.2020

'nın 24. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibinin golleri 40. dakikada Gabriel Paulista ve 59. dakikada Geoffrey Kondogbia'dan gelirken, konuk ekibin gollerini 15. dakikada Marcos Llorente ve 43. dakikada Thomas Parley kaydetti.

İspanya Ligi'nin 24. haftasının açılış maçında ile , Mestalla stadyumunda karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen mücadelede galip çıkmazken, iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla Valencia puanını 38'e çıkararak maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Puanını 40'a yükselten Atletico Madrid ise 4. sırada bulunuyor.

'nın 25. haftasında Valencia, 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da deplasmanına konuk olacak. Atletico Madrid ise 23 Şubat Pazar günü saat 23.00'te sahasında Villareal'i ağırlayacak.

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