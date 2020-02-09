Joaquin Real Betis ile 40 yaşına kadar imzaladı
İspanya La Liga takımlarından Real Betis, takım kaptanı Joaquin'in sözleşmesini 2021'e kadar uzattığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu, 40 yaşına kadar İspanyol temsilcisinde forma giyecek.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen 38 yaşındaki İspanyol futbolcu Joaquin Sanchez, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.
Real Betis Kulübünden yapılan açıklamada; futbolcuyla yapılan anlaşma sonrasında kaptan Joaquin Sanchez'in sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığı belirtildi.
Sözleşme imzalandıktan sonra kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Joaquin, "Son 4 yılda 156 maçta forma giydim. 21 gol attım, 23 asist yaptım. Bu sezon hat-trick bile yaptım. En iyi dönemimde olduğuma inanıyorum. Bunun zevkini çıkarmalı ve Betislileri mutlu etmeye devam etmeliyim. Buraya 23 yıl önce geldim ve bir yıl daha devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Bu sezon 17 karşılaşmaya çıkan takım kaptanı, takımı adına 6 gole imza attı. 6 golün 3'ünü ise Athletic Bilbao'ya karşı oynadıkları karşılaşmada atan Joaquin, kariyerindeki ilk hat-trick'ini yapmıştı.
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