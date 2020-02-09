İsmail Köybaşı 3.5 ay sonra ilk 11'de!

İspanya La Liga ekiplerinden Granada'nın kadrosunda bulunan milli oyuncumuz İsmail Köybaşı, ligde oynanan Atletico Madrid karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı. Köybaşı böylelikle 3.5 ay sonra takımında ilk 11'de başlamış oldu.

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid sahasında Granada'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, konuk takımda İsmail Köybaşı ilk 11'de yer aldı.

Köybaşı, La Liga'da en son 31 Ekim'de Getafe karşısında oynanan karşılaşmada ilk 11'de yer almıştı.

Sezon başında Granada'ya transfer olan 30 yaşındaki İsmail Köybaşı, İspanyol temsilcisiyle toplam 5 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Milli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.