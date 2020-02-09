09 Şubat 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
İsmail Köybaşı 3.5 ay sonra ilk 11'de!
Giriş Tarihi: 09.02.2020
İspanya La Liga ekiplerinden Granada'nın kadrosunda bulunan milli oyuncumuz İsmail Köybaşı, ligde oynanan Atletico Madrid karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı. Köybaşı böylelikle 3.5 ay sonra takımında ilk 11'de başlamış oldu.
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid sahasında Granada'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, konuk takımda İsmail Köybaşı ilk 11'de yer aldı.
Köybaşı, La Liga'da en son 31 Ekim'de Getafe karşısında oynanan karşılaşmada ilk 11'de yer almıştı.
Sezon başında Granada'ya transfer olan 30 yaşındaki İsmail Köybaşı, İspanyol temsilcisiyle toplam 5 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Milli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...