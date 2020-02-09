09 Şubat 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İsmail Köybaşı 3.5 ay sonra ilk 11'de!

3.5 ay sonra bir ilk! İsmail Köybaşı...
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.02.2020

İspanya ekiplerinden 'nın kadrosunda bulunan milli oyuncumuz , ligde oynanan karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı. Köybaşı böylelikle 3.5 ay sonra takımında ilk 11'de başlamış oldu.

İspanya 'nın 23. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, konuk takımda ilk 11'de yer aldı.

Köybaşı, La Liga'da en son 31 Ekim'de Getafe karşısında oynanan karşılaşmada ilk 11'de yer almıştı.

Sezon başında Granada'ya transfer olan 30 yaşındaki İsmail Köybaşı, İspanyol temsilcisiyle toplam 5 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Milli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.

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