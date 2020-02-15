15 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona zirve takibini sürdürdü | MAÇ SONUCU: Barcelona 2-1 Getafe

Barcelona zirve takibini sürdürdü
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.02.2020

'nın 24. haftasında sahasında Getafe'yi 33. dakikada Antoine Griezmann ve 39. dakikada Sergi Roberto'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla ile puanını eşitledi. Konuk ekibin tek golü ise 66. dakikada Angel Diaz'dan geldi.

İspanya Ligi'nin 24. haftasında ile Getafe, 'da karşı karşıya geldi. Katalan ekibi rakibini ilk yarıda Griezmann ve Roberto'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Barcelona bu sonuçla puanını 52'ye yükselterek maç fazlasıyla lider ile puanın eşitledi. Getafe ise 42 puanla 3. sırada kaldı.

'nın 25. haftasında Barcelona, 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de sahasında Eibar'ı ağırlayacak. Getafe ise 23 Şubat Pazar günü saat 20.30'da sahasında Sevilla'yı konuk edecek.

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