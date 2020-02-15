15 Şubat 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Barcelona zirve takibini sürdürdü | MAÇ SONUCU: Barcelona 2-1 Getafe
Giriş Tarihi: 15.02.2020
La Liga'nın 24. haftasında Barcelona sahasında Getafe'yi 33. dakikada Antoine Griezmann ve 39. dakikada Sergi Roberto'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla Real Madrid ile puanını eşitledi. Konuk ekibin tek golü ise 66. dakikada Angel Diaz'dan geldi.
İspanya Ligi'nin 24. haftasında Barcelona ile Getafe, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Katalan ekibi rakibini ilk yarıda Griezmann ve Roberto'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Barcelona bu sonuçla puanını 52'ye yükselterek maç fazlasıyla lider Real Madrid ile puanın eşitledi. Getafe ise 42 puanla 3. sırada kaldı.
La Liga'nın 25. haftasında Barcelona, 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de sahasında Eibar'ı ağırlayacak. Getafe ise 23 Şubat Pazar günü saat 20.30'da sahasında Sevilla'yı konuk edecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...