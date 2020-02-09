Okay Yokuşlu’dan galibiyet golüne asist
İspanya La Liga’nın 23’üncü haftasında Celta Vigo kendi sahasında Sevilla’yı 2-1 mağlup ederken milli oyuncu Okay Yokuşlu, 90’ıncı dakikada Sisto’nun attığı gole asist yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu.
La Liga'nın 23'üncü haftasında Celta Vigo, Sevilla'yı konuk etti. Milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de başlayıp 90 dakika süre aldığı mücadelede Sevilla, 23'üncü dakikada Youssef El Nesyri'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 78'inci dakikada Iago Aspas'ın attığı golle eşitliği sağladı. Maçta son sözü, 90'ıncı dakikada Okay Yokuşlu'nun asistiyle golü bulan Pione Sisto söylerken bu sonuçla Celta Vigo, 8 maç aranın ardından ligde galip geldi. Puanını 20'ye yükselten ev sahibi ekip, haftayı 17'inci sırada kapattı. Sevilla ise 39 puanla 5'inci sırada kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...