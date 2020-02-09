09 Şubat 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Okay Yokuşlu’dan galibiyet golüne asist

Okay Yokuşlu’dan galibiyet golüne asist
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.02.2020

İspanya ’nın 23’üncü haftasında kendi sahasında Sevilla’yı 2-1 mağlup ederken milli oyuncu , 90’ıncı dakikada Sisto’nun attığı gole asist yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu.

'nın 23'üncü haftasında , Sevilla'yı konuk etti. Milli oyuncu 'nun ilk 11'de başlayıp 90 dakika süre aldığı mücadelede Sevilla, 23'üncü dakikada Youssef El Nesyri'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 78'inci dakikada Iago Aspas'ın attığı golle eşitliği sağladı. Maçta son sözü, 90'ıncı dakikada Okay Yokuşlu'nun asistiyle golü bulan Pione Sisto söylerken bu sonuçla Celta Vigo, 8 maç aranın ardından ligde galip geldi. Puanını 20'ye yükselten ev sahibi ekip, haftayı 17'inci sırada kapattı. Sevilla ise 39 puanla 5'inci sırada kaldı.

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