Hoffenheim 2-3 Wolfsburg | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga Ligi'nin 22. haftasında Wolfsburg, deplasmanda Hoffenheim'i 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle beraber Wolfsburg puanını 31'e yükseltti ve 9. sıraya çıktı.

Bundesliga Ligi'nin 22. haftasında Hoffenheim, evinde Wolfsburg'u konuk etti. Deplasman ekibi, TSİ 17.30'da başlayan mücadelede Hoffenheim'i PreZero Arena'da 3-2 mağlup etti. Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri,18 (P), 52 (P) ve 71. dakikalarda Wout Weghorst kaydetti.

Wolfsburg deplasman galibiyetiyle puanını 31'e yükseltti ve 9. sıraya çıktı. Ev sahibi ekip Hoffenheim ise bu mağlubiyetle 33 puanla 8. sırada yer aldı.