15 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hoffenheim 2-3 Wolfsburg | MAÇ SONUCU

Weghorst şov yaptı Wolfsburg kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 Giriş Tarihi: 15.02.2020

Almanya 'nin 22. haftasında Wolfsburg, deplasmanda 'i 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle beraber Wolfsburg puanını 31'e yükseltti ve 9. sıraya çıktı.

'nin 22. haftasında , evinde Wolfsburg'u konuk etti. Deplasman ekibi, TSİ 17.30'da başlayan mücadelede Hoffenheim'i PreZero Arena'da 3-2 mağlup etti. Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri,18 (P), 52 (P) ve 71. dakikalarda Wout Weghorst kaydetti.

Wolfsburg deplasman galibiyetiyle puanını 31'e yükseltti ve 9. sıraya çıktı. Ev sahibi ekip Hoffenheim ise bu mağlubiyetle 33 puanla 8. sırada yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Augsburg ile Freiburg yenişemedi Augsburg ile Freiburg yenişemedi
Barcelona zirve takibini sürdürdü Barcelona zirve takibini sürdürdü
Bayer Leverkusen 90+4'te güldü Bayer Leverkusen 90+4'te güldü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör