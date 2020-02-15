15 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fortuna Düsseldorf 1-4 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU (ÖZET İZLE)

M'Gladbach deplasmanda farka koştu
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 Giriş Tarihi: 15.02.2020

'nın 22. haftasında , deplasmanda 'u 4-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonas Hoffmann, 51 ve 77. dakikalarda Lars Stindl ve 82. dakikada Florian Neuhaus kaydetti. Düsseldorf'un tek golü ise 29. dakikada Erik Thommy'den geldi.

'nin 22. haftasında ile , Esprit Arena'da kozlarını paylaştı. Rakibini 4-1'lik skorla geçen konuk ekip, maç fazlasıyla lider bulunan RB Leipzig'in 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

Maç eksiği bulunan Borussia Mönchengladbach, bu sonuçla puanını 42'ye çıkararak 4. sıraya yükseldi. Küme düşme hattında yer alan Düsseldorf ise 17 puanla 16. sırada kaldı.

'nın 23. haftasında Fortuna Düsseldorf, 22 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da Freiburg deplasmanına konuk olacak. Borussia Mönchengladbach ise aynı gün ve aynı saate sahasında Hoffeheim'ı ağırlayacak.

İşte Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach maçının özeti:

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