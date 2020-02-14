15 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Islam Slimani gollerine devam ediyor

Islam Slimani gollerine devam ediyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.02.2020

'in 25. haftasının açılış maçında sahasında ağırladığı 'i Slimani'nin 52. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Ligi'nin 25. haftasında ile , II. Louis Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 52. dakikada 'nin attığı golle 1-0 mağlup eden ev sahibi ekip, puanını 38'e çıkararak 5. sıraya yükseldi. Monaco mağlubiyetiyle 6. sıraya gerileyen konuk ekipse 37 puanda kaldı.

SLIMANI'DEN 8. GOL

Geçtiğimiz sezon formasıyla hayal kırıklığı yaşayan ve sezon başında transfer olduğu Monaco ile küllerinden doğan Islam Slimani, takımını sırtlamaya devam ediyor. Cezayirli golcü, 'nde çıktığı 14. maçında 8. golünü kaydetti. Slimani'nin 7 de asisti bulunuyor.

'in 26. haftasında Monaco, 22 Şubat Cumartesi günü saat 22.00'de Dijon deplasmanına konuk olacak. Montpellier ise aynı gün ve aynı saatte deplasmanda Angers ile karşılaşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Erling Haaland yine boş geçmedi Erling Haaland yine boş geçmedi
M. City'ye büyük şok! Avrupa'dan men edildi M. City'ye büyük şok! Avrupa'dan men edildi
Oğuzhanlı Feyenoord yarı finalde! Oğuzhanlı Feyenoord yarı finalde!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör