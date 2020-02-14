Islam Slimani gollerine devam ediyor
Fransa Ligue 1'in 25. haftasının açılış maçında Monaco sahasında ağırladığı Montpellier'i Slimani'nin 52. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Fransa Ligi'nin 25. haftasında Monaco ile Montpellier, II. Louis Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 52. dakikada Islam Slimani'nin attığı golle 1-0 mağlup eden ev sahibi ekip, puanını 38'e çıkararak 5. sıraya yükseldi. Monaco mağlubiyetiyle 6. sıraya gerileyen konuk ekipse 37 puanda kaldı.
SLIMANI'DEN 8. GOL
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla hayal kırıklığı yaşayan ve sezon başında transfer olduğu Monaco ile küllerinden doğan Islam Slimani, takımını sırtlamaya devam ediyor. Cezayirli golcü, Fransa Ligi'nde çıktığı 14. maçında 8. golünü kaydetti. Slimani'nin 7 de asisti bulunuyor.
Ligue 1'in 26. haftasında Monaco, 22 Şubat Cumartesi günü saat 22.00'de Dijon deplasmanına konuk olacak. Montpellier ise aynı gün ve aynı saatte deplasmanda Angers ile karşılaşacak.
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