15 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Çağlar'lı Leicester Wolverhampton'a diş geçiremedi

Çağlar'lı Leicester Wolves'a diş geçiremedi
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 Giriş Tarihi: 15.02.2020

İngiltere 'in 26. haftasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadelede Leicester ekibinin formasını terleten milli futbolcu de ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

'in 26. haftasında Wolverhampton ile , Molineux Stadı'nda kozlarını paylaştı. 0-0 beraberlikle sonuçlanan mücadelede iki takım puanları paylaşırken, konuk ekipte Hamza Choudhury, 76. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Milli futbolcu 'nün formasını giydiği Leicester, bu sonuçla üst üste ikinci beraberliğini alırken, puanını 50'ye yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Puanını 37 yapan Wolverhampton ise maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Leicester City, ikincilik yarışını yakından ilgilendiren mücadelede 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da sahasında 'yi ağırlayacak. Wolverhampton ise 23 Şubat Pazar günü saat 17.00'de 'yi konuk edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Valencia ile Atletico Madrid yenişemedi Valencia ile Atletico Madrid yenişemedi
Islam Slimani gollerine devam ediyor Islam Slimani gollerine devam ediyor
Erling Haaland yine boş geçmedi Erling Haaland yine boş geçmedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör