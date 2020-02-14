Çağlar'lı Leicester Wolverhampton'a diş geçiremedi
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Wolverhampton ile Leicester City karşı karşıya geldi. Golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadelede Leicester ekibinin formasını terleten milli futbolcu Çağlar Söyüncü de ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Premier Lig'in 26. haftasında Wolverhampton ile Leicester City, Molineux Stadı'nda kozlarını paylaştı. 0-0 beraberlikle sonuçlanan mücadelede iki takım puanları paylaşırken, konuk ekipte Hamza Choudhury, 76. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester, bu sonuçla üst üste ikinci beraberliğini alırken, puanını 50'ye yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Puanını 37 yapan Wolverhampton ise maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Leicester City, ikincilik yarışını yakından ilgilendiren mücadelede 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Wolverhampton ise 23 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Norwich City'yi konuk edecek.
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