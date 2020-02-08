Hellas Verona 2-1 Juventus | Maç sonucu
İtalya Serie A 23. hafta mücadelesinde Hellas Verona'ya konuk olan lider Juventus mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı.
Serie A'da lider koltuğunda oturan Juventus, 23. hafta maçında deplasmanda Hellas Verona'nın konuğu oldu.
Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda oynanan ve beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanan maç TSİ 22.45'te başladı.
Karşılaşmada konuk ekip Juventus 65. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Hellas Verona'da Borini 76. dakikada skora eşitliği getirdi, 86. dakikada Pazzini'nin penaltı golü ise mücadelenin skorunu belirledi: 2-1.
Bu sonucun ardından lider Juventus 54 puanda kalırken, 34 puana ulaşan Verona 6. sıraya yükseldi.
13 Şubat Perşembe günü İtalya Kupası'nda Milan deplasmanına çıkacak olan Juventus, Serie A 24. hafta maçında ise 16 Şubat Pazar günü sahasında Brescia'yı konuk edecek, Hellas Verona ise aynı gün Udinese ile deplasmanda karşılaşacak.
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