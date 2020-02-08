09 Şubat 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hellas Verona 2-1 Juventus | Maç sonucu

Juventus'a Verona çelmesi
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 Giriş Tarihi: 09.02.2020

İtalya Serie A 23. hafta mücadelesinde 'ya konuk olan lider mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı.

Serie A'da lider koltuğunda oturan , 23. hafta maçında deplasmanda 'nın konuğu oldu.

Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda oynanan ve beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanan maç TSİ 22.45'te başladı.

Karşılaşmada konuk ekip Juventus 65. dakikada 'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Hellas Verona'da Borini 76. dakikada skora eşitliği getirdi, 86. dakikada Pazzini'nin penaltı golü ise mücadelenin skorunu belirledi: 2-1.

Bu sonucun ardından lider Juventus 54 puanda kalırken, 34 puana ulaşan Verona 6. sıraya yükseldi.

13 Şubat Perşembe günü İtalya Kupası'nda Milan deplasmanına çıkacak olan Juventus, Serie A 24. hafta maçında ise 16 Şubat Pazar günü sahasında Brescia'yı konuk edecek, Hellas Verona ise aynı gün Udinese ile deplasmanda karşılaşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Atletico Madrid tek golle kazandı Atletico Madrid tek golle kazandı
7 gollü düelloda kazanan Leverkusen 7 gollü düelloda kazanan Leverkusen
Marsilya bir attı 3 aldı Marsilya bir attı 3 aldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör