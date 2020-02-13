Hakim Ziyech’in yeni adresi belli oldu
Ajax'ın yetenekli kadrosunun 10 numarası Hakim Ziyech, gelecek sezon İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea forması giyecek.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yaz transfer dönemi için daha şimdiden ilk hamlesini gerçekleştirdi. Maviler, Ajax forması giyen Hakim Ziyech'in transferi için Hollanda ekibiyle anlaşmaya vardı.
İngiliz basınına göre 26 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu için Chelsea, toplam 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşma sezon sonundan itibaren geçerli olacak. Ziyech transferiyle birlikte Chelsea'nin, Pedro ve Willian'ı yazın serbest bırakacağı da ifade edildi.
2016'da Hakim Ziyech, Twente'den Ajax'a transfer olmuştu. İngiliz ekibi, Faslı yıldızı devre arası transfer döneminde de kadrosuna katmak istemiş ancak Hollanda ekibi oyuncuyu bırakmamıştı. Ziyech, Ajax formasıyla çıktığı 160 maçta 48 gol atarken 82 de asist yaptı.
Hey @ChelseaFC, you have to believe in his magic.— AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2020
And great things will happen. 🔮
#𝚆𝚒𝚣𝚊𝚛𝚍𝙾𝚏𝙰𝙼𝚂 pic.twitter.com/XMYCtuYR2e
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