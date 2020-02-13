13 Şubat 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Hakim Ziyech’in yeni adresi belli oldu

Hakim Ziyech’in yeni adresi belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 Giriş Tarihi: 13.02.2020

Ajax'ın yetenekli kadrosunun 10 numarası , gelecek sezon ekibi forması giyecek.

ekiplerinden , yaz dönemi için daha şimdiden ilk hamlesini gerçekleştirdi. Maviler, Ajax forması giyen 'in transferi için ekibiyle anlaşmaya vardı.

İngiliz basınına göre 26 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu için Chelsea, toplam 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşma sezon sonundan itibaren geçerli olacak. Ziyech transferiyle birlikte Chelsea'nin, Pedro ve Willian'ı yazın serbest bırakacağı da ifade edildi.

2016'da Hakim Ziyech, Twente'den Ajax'a transfer olmuştu. İngiliz ekibi, Faslı yıldızı devre arası transfer döneminde de kadrosuna katmak istemiş ancak Hollanda ekibi oyuncuyu bırakmamıştı. Ziyech, Ajax formasıyla çıktığı 160 maçta 48 gol atarken 82 de asist yaptı.

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