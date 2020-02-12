12 Şubat 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Gol yarışı var

Gol yarışı var
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 12.02.2020

23 haftası geride kalan Serie A'da, şampiyonluk potasındaki 3 takımın golcüleri arasında kıyasıya bir mücadele var.

23 haftası geride kalan Serie A'da, şampiyonluk potasındaki 3 takımın golcüleri arasında kıyasıya bir mücadele var. Laziolu Immobile 25, Juventuslu Ronaldo 20, İnterli Lukaku da 17 golle yarış içinde.
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