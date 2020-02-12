12 Şubat 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Face istifası

Face istifası
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 12.02.2020

Bundesliga ekibi 'de Mainz yenilgisi sonrasında Klinsmann istifa etti.

Bundesliga ekibi H.Berlin'de Mainz yenilgisi sonrasında Klinsmann istifa etti. 27 Kasım'da gelen tecrübeli hoca, 11 hafta görev alırken, Facebook hesabından kulüpten habersiz istifasını açıkladı.
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