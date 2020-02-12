12 Şubat 2020, Çarşamba
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309 milyonla rekor
Giriş Tarihi: 12.02.2020
Fransız ekibi Lyon, geçen sezon 309 milyon euro gelir elde ettiğini ve rekor kırdıklarını açıkladı. En büyük gelir ise 122 milyonla TV’den.
Fransa'nın dev ekiplerinden Lyon, mali anlamda yeni bir rekora imza attı. Lyon, geçtiğimiz sezon 309 milyon euro gelir elde edildiğini ve rekor kırdıklarını duyurdu. Geçen sezonun en pahalı transferleri 21.5 milyon euro'ya R.Madrid'e satılan Diaz ve 20 milyona Monaco'ya verilen Geubbels'ti. Lyon, bu sezon da 158 milyon euro transfer geliri elde etti. En pahalı transferi ise 60 milyon euro'ya Tottenham'a sattığı Ndombele oldu. Ligde bu sezon 33 puanla 9. sıradaki kırmızı-mavililer, kötü bir sezon geçiriyor.
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