Inter'den yılın transfer bombası: Donnarumma!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Inter, 35 yaşındaki Handanovic'e alternatif olarak ezeli rakibi Milan'dan Donnarumma'yı listesine aldı!

Milan'ın kalecisi Gianluigi Donnarumma, kulübüne ayrılık talebini iletti ve Juventus ile Inter'le görüşmelere başladı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Milan'dan yıllık net 6 milyon euro kazanan ve bu maaşıyla açık ara kulübün en çok kazanan futbolcusu olan 20 yaşındaki kaleci, zam istedi. Milan'ın sahibi olan Elliott Management, bu rakamın artırılmayacağını Donnarumma ve menajeri Mino Raiola'ya iletti. Donnarumma, bunun üzerine rest çekerek ayrılmak istediğini belirtti.

Inter'in genç kaleci için 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında...

Milan altyapısından yetişen Donnarumma, 16 yaşında kaleyi korumaya başladı. Bu sezon 22 lig maçında görev alan 20 yaşındaki kaleci, 30 gol yedi ve 8 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.