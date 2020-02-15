Amiens 4-4 PSG | Maç sonucu
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), gol yağmuru tadında geçen mücadelede deplasmanda konuğu olduğu Amiens ile 4-4 berabere kaldı.
Ligue 1'in 25. hafta karşılaşmasında, lider PSG ile 19. sıradaki Amiens karşılaştı.
Ev sahibi ekip, 5. dakikada Serhou Guirassy, 29. dakikada Gael Kakuta ve 40. dakikada Fousseni Diabate'nin attığı gollerle 3-0 öne geçti. PSG'de Ander Herrera 45. dakikada ağları sarsarak ilk yarının skorunu belirledi: 3-1.
İkinci yarıda ataklarını artıran Paris ekibi, 17 yaşındaki Tanguy Kouassi'nin 60. ve 65. dakikalarda attığı gollerle beraberliği yakladı. 74. dakikada ağları sarsan Mauro Icardi PSG'yi öne geçirse de Amiens'te Serhou Guirassy 90. dakikada attığı golle maçta tekrar eşitliği sağladı ve karşılaşma 4-4 berabere sona erdi.
Bu sonuçla lider PSG puanını 62'ye çıkarırken 19. sıradaki Amiens puanını 21 yaptı.
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