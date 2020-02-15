15 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Amiens 4-4 PSG | Maç sonucu

PSG'nin geri dönüş masalına son dakika engeli
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.02.2020

Fransa Ligue 1'de Saint-Germain (), gol yağmuru tadında geçen mücadelede deplasmanda konuğu olduğu ile berabere kaldı.

Ligue 1'in 25. hafta karşılaşmasında, lider ile 19. sıradaki karşılaştı.

Ev sahibi ekip, 5. dakikada , 29. dakikada Gael Kakuta ve 40. dakikada Fousseni Diabate'nin attığı gollerle 3-0 öne geçti. PSG'de 45. dakikada ağları sarsarak ilk yarının skorunu belirledi: 3-1.

İkinci yarıda ataklarını artıran ekibi, 17 yaşındaki Tanguy Kouassi'nin 60. ve 65. dakikalarda attığı gollerle beraberliği yakladı. 74. dakikada ağları sarsan Mauro Icardi PSG'yi öne geçirse de Amiens'te Serhou Guirassy 90. dakikada attığı golle maçta tekrar eşitliği sağladı ve karşılaşma berabere sona erdi.

Bu sonuçla lider PSG puanını 62'ye çıkarırken 19. sıradaki Amiens puanını 21 yaptı.

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