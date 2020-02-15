15 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Augsburg 1-1 Freiburg | MAÇ SONUCU

Augsburg ile Freiburg yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.02.2020

Bundesliga'nın 22. haftasında Augsburg sahasında ağırladığı Freiburg ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü 38. dakikada Philipp Max'tan gelirken, konuk takımın golünü 51. dakikada Janik Haberer kaydetti.

Bundesliga'nın 22. haftasında Augsburg ile Freiburg, WWK Arena'da kozlarını paylaştı. TSİ 17.30'da başlayan mücadelede iki takım karşılıklı gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Augsburg bu sonuçla puanını 27'ye çıkararak 11. sıraya yükseldi. Puanını 33 yapan Freiburg ise 7. sırada kaldı.

'nin 23. haftasında Augsburg, 23 Şubat Pazar günü saat 17.30'da deplasmanda Bayer Levekursen ile karşılaşacak. Freiburg ise 22 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da sahasında 'u konuk edecek.

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