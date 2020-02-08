MAÇ SONUCU l Bayer Leverkusen 4-3 Borussia Dortmund
Bundesliga'da haftanın en önemli karşılaşmasında Bayer Leverkusen sahasında iki kez geriye düştüğü maçta Borussia Dortmund'u 2 dakikada attığı 2 gol sonrası 4-3 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 21. haftası, harika bir mücadeleye sahne oldu. Leverkusen'in evinde Dortmund'u konuk ettiği Bay Arena'daki mücadele, 4-3 Leverkusen'in üstünlüğü ile sona erdi.
Leverkusen'e galibiyeti getiren goller, 20. ve 43. dakikalarda Volland ile 81. dakikada Bailey ve 82. dakikada Bender'den geldi. Dortmund'un sayılarını ise 22. dakikada Hummels, 33. dakikada Emre Can ve 65. dakikada Guerreiro kaydetti. Juventus'tan transfer edilen Emre Can, ilk maçında yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşla ağları sarsmayı başardı.
Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Dortmund, 39 puanda kaldı. Leverkusen ise son 5 maçta 4 galibiyet alarak 37 puana yükseldi.
Bundesliga'nın 22. haftasında Dortmund evinde Frankfurt ile karşılaşacakken, Leverkusen ise deplasmanda Union Berlin'e konuk olacak.
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