09 Şubat 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU l Atletico Madrid: 1-0 Granada

Atletico Madrid tek golle kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.02.2020

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 23. haftasında sahasında oynadığı maçta Granada'yı 1-0 yendi. Ev sahibi Madrid'in golünü 6. dakikada kaydetti.

'in galibiyet golünü 6. dakikada attı. Granada'da forma giyen Türk futbolcu ise bu sezon ligde ikinci kez takımının ilk 11'inde sahaya çıktı. Karşılaşmanın sonuna kadar sahada kalan Köybaşı, 90. dakikada sarı kart gördü.

Granada Teknik Direktörü Diego Martinez'in 'nda daha fazla fırsat verdiği Türk futbolcu, bundan önce 'da 31 Ekim'de deplasmandaki Getafe maçında ilk 11'de oynamıştı.

Atletico Madrid aldığı galibiyetle puanını 39'a çıkartırken, Granada ise 30 puanda kaldı.

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