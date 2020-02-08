08 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Marsilya 1-0 Toulouse | Maç sonucu

Marsilya bir attı 3 aldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.02.2020

24. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği 'u tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu.

'de 58 puanla liderlik koltuğunda bulunan 'nin en yakın takipçisi evinde 'u ağırladı.

Velodrome''da oynanan ve TSİ 19.30'da başlayan mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlandı.

Ligue 1'in ilk kadın hakemi olarak tarihe geçen Stéphanie Frappart'ın düdük çaldığı karşılaşmada ev sahibi Marsilya'ya 3 puanı getiren golü 51. dakikada Dimitri Payet kaydetti.

Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Marsilya bu sonucun ardından puanını 49'a yükseltirken, ligin son sırasındaki Toulouse 13 puanda kaldı.

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