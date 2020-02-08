08 Şubat 2020, Cumartesi
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Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Marsilya bu sonucun ardından puanını 49'a yükseltirken, ligin son sırasındaki Toulouse 13 puanda kaldı.
Marsilya 1-0 Toulouse | Maç sonucu
Giriş Tarihi: 08.02.2020
Fransa Ligue 1 24. hafta mücadelesinde Marsilya sahasında konuk ettiği Toulouse'u tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu.
Ligue 1'de 58 puanla liderlik koltuğunda bulunan PSG'nin en yakın takipçisi Marsilya evinde Toulouse'u ağırladı.
Velodrome''da oynanan ve TSİ 19.30'da başlayan mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlandı.
Ligue 1'in ilk kadın hakemi olarak tarihe geçen Stéphanie Frappart'ın düdük çaldığı karşılaşmada ev sahibi Marsilya'ya 3 puanı getiren golü 51. dakikada Dimitri Payet kaydetti.
Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Marsilya bu sonucun ardından puanını 49'a yükseltirken, ligin son sırasındaki Toulouse 13 puanda kaldı.
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